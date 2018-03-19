Mossoro sahalardan 6 hafta uzak kalacak
19 Mart 2018 | 14:27
Medipol Başakşehir’in dün akşam sahasında Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Mossoro’nun sağ uyluk arka adalesinde yırtık tespit edildiği ve 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Medipol Başakşehir'in Brezilyalı futbolcusu Marcio Mossoro'nun sağ uyluk arka adalesinde yırtık tespit edildi.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mossoro'nun dün oynanan Beşiktaş maçında yaşadığı sakatlık sonrası yapılan kontrollerinde sağ uyluk arka adalesinde yırtık tespit edilmiştir." denildi.
Tedavisine başlanan Mossoro'nun 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
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