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Başakşehir'in koreografisinde Atatürk'ün yer almaması tepki çekti
56 dakika önce
Medipol Başakşehir'in maç öncesi sergilediği Çanakkale Zaferi Koreografi'sinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün yer almaması dikkat çekti. Sosyal medyada Başakşehir'in yaptığı koreografiye tepki yağdı.
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Medipol Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanan mücadele öncesi tribünlerde görsel şovlar da vardı.
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Türkiye haritası şeklinde dev bir Türk bayrağının açıldığı koreografide Atatürk’ün olmaması dikkat çekti.
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Eski milli futbolcu ve köşe yazarı Rüştü Reçber de BeIN Sports'taki programında bu konuya dikkat çekti.
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Canlı yayında Reçber, "Koreografi için Başakşehir kulübünü tabii ki kutluyoruz. Atatürk'ün silah arkadaşları; ama ben Atatürk'ü göremedim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bunu söylemek istedim." diye konuştu.
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