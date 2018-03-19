Başakşehir'in koreografisinde Atatürk'ün yer almaması tepki çekti

1 / 13 Medipol Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanan mücadele öncesi tribünlerde görsel şovlar da vardı.



2 / 13 Maç öncesi Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümü dolayısıyla büyük bir koreografi yapıldı.



3 / 13 Türkiye haritası şeklinde dev bir Türk bayrağının açıldığı koreografide Atatürk’ün olmaması dikkat çekti.



4 / 13 Eski milli futbolcu ve köşe yazarı Rüştü Reçber de BeIN Sports'taki programında bu konuya dikkat çekti.



5 / 13 Canlı yayında Reçber, "Koreografi için Başakşehir kulübünü tabii ki kutluyoruz. Atatürk'ün silah arkadaşları; ama ben Atatürk'ü göremedim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bunu söylemek istedim." diye konuştu.



6 / 13 Sosyal medyada da Başakşehir'in yaptığı koreografiye tepki yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...



7 / 13 Başakşehir'in koreografisine tepki yağdı!



8 / 13 Başakşehir'in koreografisine tepki yağdı!



9 / 13 Başakşehir'in koreografisine tepki yağdı!



10 / 13 Başakşehir'in koreografisine tepki yağdı!



11 / 13 Başakşehir'in koreografisine tepki yağdı!



12 / 13 Başakşehir'in koreografisine tepki yağdı!

