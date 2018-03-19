SPOR

Başakşehir'in koreografisinde Atatürk'ün yer almaması tepki çekti

56 dakika önce

Medipol Başakşehir'in maç öncesi sergilediği Çanakkale Zaferi Koreografi'sinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün yer almaması dikkat çekti. Sosyal medyada Başakşehir'in yaptığı koreografiye tepki yağdı.

Başakşehir'in koreografisinde Atatürk'ün yer almaması tepki çekti
1 / 13

Medipol Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanan mücadele öncesi tribünlerde görsel şovlar da vardı.

2 / 13

Maç öncesi Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümü dolayısıyla büyük bir koreografi yapıldı.

3 / 13

Türkiye haritası şeklinde dev bir Türk bayrağının açıldığı koreografide Atatürk’ün olmaması dikkat çekti.

4 / 13

Eski milli futbolcu ve köşe yazarı Rüştü Reçber de BeIN Sports'taki programında bu konuya dikkat çekti.

5 / 13

Canlı yayında Reçber, "Koreografi için Başakşehir kulübünü tabii ki kutluyoruz. Atatürk'ün silah arkadaşları; ama ben Atatürk'ü göremedim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bunu söylemek istedim." diye konuştu.

6 / 13

Sosyal medyada da Başakşehir'in yaptığı koreografiye tepki yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...

7 / 13

Başakşehir'in koreografisine tepki yağdı!

8 / 13

Başakşehir'in koreografisine tepki yağdı!

9 / 13

Başakşehir'in koreografisine tepki yağdı!

10 / 13

Başakşehir'in koreografisine tepki yağdı!

11 / 13

Başakşehir'in koreografisine tepki yağdı!

12 / 13

Başakşehir'in koreografisine tepki yağdı!

13 / 13

Başakşehir'in koreografisine tepki yağdı!

Anahtar Kelimeler:
Medipol Başakşehir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.