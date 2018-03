Başakşehir'in yıldızları, Beşiktaş galibiyetini değerlendirdi

Spor Toto Süper Lig 26'ncı hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir kendi sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci, yayıncı kuruluşa konuştu.



Mücadeleye iyi başladıklarını vurgulayan İrfan Can, "Kendi oyunumuzu gösterdik ve golü de bulduk. İster istemez biraz geri çekildik. Beşiktaş da çok iyi bir takım. Mahmut (Tekdemir) ağabey ile elimizden geleni yaptık, çok koştuk. Mossoro'nun sakatlığı bizi bozdu diyebilirim ama yerine giren de elinden geleni yaptı. 10 kişi kaldıktan sonra rakip yandan ortalarla geldi ama net bir pozisyon bulamadı. Bazen böyle maçlarda böyle galip gelirsiniz" dedi.



Elia: 'İkinci yarı iyi değildik'



Mücadelenin ardından karşılaşmadaki tek golün sahibi Medipol Başakşehirli futbolcu Eljero Elia yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.



İlk yarı mükemmel bir futbol oynadıklarını söyleyen Elia, "İlk yarıda iyi bir performans gösterdik. İkinci yarı iyi oynayamadık. Uzun topa döndük, bunu yapmamız gerekiyordu" dedi.



Hakem ile ilgili görüş bildiren Hollandalı yıldız, "Hakemle ilgili çok da fazla konuşmak istemiyorum, gören gördü. Her şey ortadaydı. Bizim yapmamız gereken, her maç daha iyi oynayarak şampiyonluğa ulaşmak" diyerek sözlerini noktaladı.



Clichy: 'Hakemler maça bu kadar etki etmemeli'



Mücadelenin ardından Medipol Başakşehirli futbolcu Gael Clichy yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.



İyi bir maç olduğunu söyleyen yıldız isim, "Taraftar oldukça fazlaydı. Bazen normalden fazla mücadele etmelisiniz, biz de bunu yaptık. Maça futbol dışında birçok faktör etki etti ama buna rağmen iyi defans yaptık. 10 kişiyken bile iyi defans yaptık ve gol yemedik. Maçı galibiyetle bitirdik" dedi.



Şampiyonluk yarışında puanların birbirine çok yakın olduğunu belirten Clichy, "Baktığınızda son haftalarda puan kayıpları yaşamıştık, bu galibiyet önemliydi. Futbolun içinde yer alan herkes -hakemler, futbolcular- işini en doğru şekilde yapmalı. Maça bu kadar etki etmemeliler, kararlarını gözden geçirmeliler. Uzun vadeli konuşmaya gerek yok, bizim takım olarak maç maç bakmamız gerek" diyerek sözlerini noktaladı.

