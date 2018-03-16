Serdar Ali Çelikler: Başakşehir, Çinliler'e satılmış
16 Mart 2018 | 09:36
Serdar Ali Çelikler, Spor Plus programında Başakşehir Kulübü'nün % 51'inin Çinlilere satıldığını açıkladı. Spor yazarı Serdar Ali Çelikler, canlı yayında "Başakşehir, Çinli bir şirkete satılmış" ifadesini kullandı.
Spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Spor Plus programında yaptığı açıklamada Başakşehir'in yüzde 51 hissesinin Çinli bir şirkete satıldığını söyledi. Serdar Ali Çelikler, Başakşehir'in satışıyla ilgili "Henüz açıklanmadı, ben böyle duydum. Başakşehir Futbol AŞ'nin yüzde 51'i satılmış. Belki de yüzde 100'ü bilmiyorum. Başakşehir gibi, Trabzonspor'a da bir talip varsa satılmalı. Bu konuyu ciddiye almalılar." ifadelerini kullandı.
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