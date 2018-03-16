Serdar Ali Çelikler: Başakşehir, Çinliler'e satılmış

Spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Spor Plus programında yaptığı açıklamada Başakşehir'in yüzde 51 hissesinin Çinli bir şirkete satıldığını söyledi. Serdar Ali Çelikler, Başakşehir'in satışıyla ilgili "Henüz açıklanmadı, ben böyle duydum. Başakşehir Futbol AŞ'nin yüzde 51'i satılmış. Belki de yüzde 100'ü bilmiyorum. Başakşehir gibi, Trabzonspor'a da bir talip varsa satılmalı. Bu konuyu ciddiye almalılar." ifadelerini kullandı.

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