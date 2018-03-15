Arda Turan Beşiktaş maçına ilk 11'de başlayacak

Medipol Başakşehir, Süper Lig 26. haftasında şampiyonluk yarışını yakından etkileyecek müsabakada Beşiktaş'ı ağırlayacak. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın sakat ve cezalı futbolcuların artmasından dolayı Beşiktaş maçında nasıl bir kadro sahaya süreceği merak konusu.



Süper Lig 26. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Medipol Başakşehir'de hazırlıklar devam ederken, teknik direktör Abdullah Avcı da bir yandan kadrosunu şekillendirmeye başladı. beIN Sports'un haberine göre, deneyimli teknik adamın son 2 lig maçında sakatlığından dolayı forma giyemeyen Arda Turan'ı Beşiktaş karşısında ilk 11'de oynatacağı kaydedildi.



Emre'nin yerine Gökhan



Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, cezası nedeniyle forma giyemeyecek olan Emre Belözoğlu'nun yerine orta sahada Gökhan İnler'i oynatmayı planlarken, savunmada ise henüz kararsız kaldı. Cezalı Epureanu'nun yerine ilk planda Chedjou'yu düşünen Abdullah Avcı, bu futbolcunun tam hazır olmaması ve Fenerbahçe maçındaki vasat performansından dolayı rotayı Da Costa'ya çevirdi.

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