Arda Turan 9 saat tavla keyfi yaptı!
11 Mart 2018 | 10:40
Sakatlığı nedeniyle Medipol Başakşehir'i Alanyaspor maçında yalnız bırakan Arda Turan, önceki akşam Bebek'te takımı 4-1 yenildiği sıralarda tam 9 saat arkadaşlarıyla tavla oynadı. Arda Turan, daha sonra Bentley marka lüks aracıyla mekandan ayrıldı.
Arda Turan Medipol Başakşehir, Alanyaspor'a 4-1 mağlup olurken arkadaşlarıyla tavla keyfi yaptı. Öğlen saat 2'de mekana giriş yaptığı öğrenilen futbolcu, tavla keyfine akşam 11'de son verdi.
Tam 9 saat arkadaşlarıyla tavla oynayan Arda Turan, daha sonra Bentley marka lüks aracıyla mekandan ayrıldı. Aşkı Aslıhan Doğan'la bu yaz yapmayı planladığı düğünü 'Zeytin Dalı' harekatı nedeniyle askıya aldığı konuşulan futbolcu, soruları yanıtsız bıraktı. (Takvim)
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