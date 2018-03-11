Arda Turan 9 saat tavla keyfi yaptı!

Arda Turan Medipol Başakşehir, Alanyaspor'a 4-1 mağlup olurken arkadaşlarıyla tavla keyfi yaptı. Öğlen saat 2'de mekana giriş yaptığı öğrenilen futbolcu, tavla keyfine akşam 11'de son verdi.



Tam 9 saat arkadaşlarıyla tavla oynayan Arda Turan, daha sonra Bentley marka lüks aracıyla mekandan ayrıldı. Aşkı Aslıhan Doğan'la bu yaz yapmayı planladığı düğünü 'Zeytin Dalı' harekatı nedeniyle askıya aldığı konuşulan futbolcu, soruları yanıtsız bıraktı. (Takvim)

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