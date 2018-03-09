Emre Belözoğlu ve Epureanu Beşiktaş maçında yok

Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor'a 4-1 yenilen Başakşehir hem 3 puandan hem de Emre Belözoğlu ve Epureanu'dan oldu. Epureanu 71. dakikada gördüğü kırmızı kartla, Emre Belözoğlu ise 90. dakikada gördüğü sarı kartla Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.

EPUREANU KIZARDI

Moldovalı stoper Epureanu Alanyaspor maçında 7 dakika arayla gördüğü iki sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı. 64. dakikadan sarı kartı bulunan Epureanu, 71. dakikada Efecan'ı düşürünce hakem Cüneyt Çakır ikinci sarı kartttan kırmızı kartını çıkardı ve Epureanu'yu oyun dışına gönderdi.



EMRE BELÖZOĞLU'NDAN HAKEMİ ALDATMAYA YÖNELİK HAREKET

Emre Belözoğlu ise 90. dakikada ceza sahası içerisinde hakem Cüneyt Çakır'ı aldatmaya yönelik hareketi nedeniyle sarı kart gördü ve Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü. Başakşehir'de bu karşılaşma öncesi Clichy, Epureanu ve Emre Belözoğlu kart cezası sınırındaydı.