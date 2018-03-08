SPOR

Arda Turan ve Adebayor Alanya maçında yok

08 Mart 2018 | 18:40

Medipol Başakşehir'e yıldızlarından kötü haber! Başakşehir'de Arda Turan ve Adebayor, Alanyaspor maçı kadrosuna alınmadılar.

Arda Turan ve Adebayor Alanya maçında yok

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Emmanuel Adebayor ile Arda Turan, Spor toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosuna alınmadı. Yıldız oyuncular Alanya deplasmanda forma giyemeyecek.

Adebayor ve Arda Turan, ligin 26. haftasındaki Beşiktaş derbisinde oynamaları için engel olmadığı bildirildi. Tecrübeli oyuncuların Beşiktaş maçında sahadaki yerini alması bekleniyor. (Fotomaç)

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