Başakşehir'de Arda Turan seferberliği

Göztepe’yi 2-0 mağlup eden ve Galatasaray’la birlikte zirveyi paylaşan Başakşehir’de zorlu Aytemiz Alanya deplasmanının hazırlığı var. Turuncu-lacivertli takımda cuma günü oynanacak bu kritik randevu öncesi en çok merak edilen konu ise Arda Turan’ın durumu. Kasığından yaşadığı sakatlığı nedeniyle son 2 karşılaşmada kadroya giremeyen yıldız oyuncunun Alanya’ya yetişmesi için yoğun mesai harcanıyor. Son durumu kontrol edilecek olan başarılı futbolcunun Aytemiz Alanya deplasmanına yetişmeyi çok istediği ifade edildi. Sezonun ikinci yarısında geldiği İstanbul ekibinde 5 maça çıkan Arda’nın skora 1 gollük katkısı bulunuyor.

(FANATİK)

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