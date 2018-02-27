İspanyollar'dan bomba Arda Turan iddiası!

1 / 11 Haberde, yapılan transfer açıklamasında Arda'nın UEFA'nın belirlediği transfer dönemleri içerisinde başka bir kulübe transferi konusunda hak sahibi olduğunun ve bunun duyurulmadığı kaydedildi.



2 / 11 İddiaya göre saklı tutulan bu maddenin yanında Barcelona, Arda'nın Başakşehir'de gösterdiği performansa göre bonuslar da elde edecek.



3 / 11 Medipol Başakşehir'in satın alma opsiyonunun da bulunduğu belirtilirken Mundo Deportivo bunların dışında bilinmeyen bir detayı daha ortaya attı.



4 / 11 Buna göre Barcelona, Arda Turan için bu 2,5 yıllık süre zarfı içerisinde başka bir takımdan gelen transfer teklifini kabul edebilir.



5 / 11 Arda'nın ise kabul edilen bu transfer teklifini yapan kulüpte forma giymeyi reddetme hakkı bulunmuyor.



6 / 11 Yani Arda Turan, Barcelona'nın transfer teklifini kabul ettiği takıma gitmeme gibi bir şansı yok. Haberde bu madde bir örnekle de açıklandı.



7 / 11 Örnek olarak Ocak 2017'de 30 milyon Euro'luk teklif yapan Çin kulüpleri bir kez daha harekete geçerse ve Barcelona'nın bu teklifi kabul etmesi durumunda Arda gitmek zorunda...



8 / 11 Ancak böyle bir transferin bu yaz gerçekleşmesi durumunda Medipol Başakşehir'in elde edilen transfer gelirinin yüzde 20'sini, sonraki sezon satılması durumunda satılması durumunda ise yüzde 25'lik pay elde edileceğini kaydedildi.



9 / 11 Ayrıca Medipol Başakşehir'in şampiyon olması durumunda Barcelona'ya 300 bin Euro'luk bonus ödeyeceği de bildirildi.



10 / 11 GOLLE DÖNMÜŞTÜ | İspanya'ya transferinden önce Süper Lig'de son olarak 20 Mayıs 2011'de Atiker Konyaspor'a karşı forma giyen Arda Turan, 2 bin 438 gün sonra yeniden sahaya çıkmıştı.

