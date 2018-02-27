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İspanyollar'dan bomba Arda Turan iddiası!

4 saat önce

İspanyol basınından El Mundo Deportivo, devre arası transfer döneminde 2,5 yıllığına Medipol Başakşehir'e kiralanan Arda Turan'la ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

İspanyollar'dan bomba Arda Turan iddiası!
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Haberde, yapılan transfer açıklamasında Arda'nın UEFA'nın belirlediği transfer dönemleri içerisinde başka bir kulübe transferi konusunda hak sahibi olduğunun ve bunun duyurulmadığı kaydedildi.

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İddiaya göre saklı tutulan bu maddenin yanında Barcelona, Arda'nın Başakşehir'de gösterdiği performansa göre bonuslar da elde edecek.

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Medipol Başakşehir'in satın alma opsiyonunun da bulunduğu belirtilirken Mundo Deportivo bunların dışında bilinmeyen bir detayı daha ortaya attı.

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Buna göre Barcelona, Arda Turan için bu 2,5 yıllık süre zarfı içerisinde başka bir takımdan gelen transfer teklifini kabul edebilir.

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Arda'nın ise kabul edilen bu transfer teklifini yapan kulüpte forma giymeyi reddetme hakkı bulunmuyor.

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Yani Arda Turan, Barcelona'nın transfer teklifini kabul ettiği takıma gitmeme gibi bir şansı yok. Haberde bu madde bir örnekle de açıklandı.

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Örnek olarak Ocak 2017'de 30 milyon Euro'luk teklif yapan Çin kulüpleri bir kez daha harekete geçerse ve Barcelona'nın bu teklifi kabul etmesi durumunda Arda gitmek zorunda...

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Ancak böyle bir transferin bu yaz gerçekleşmesi durumunda Medipol Başakşehir'in elde edilen transfer gelirinin yüzde 20'sini, sonraki sezon satılması durumunda satılması durumunda ise yüzde 25'lik pay elde edileceğini kaydedildi.

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Ayrıca Medipol Başakşehir'in şampiyon olması durumunda Barcelona'ya 300 bin Euro'luk bonus ödeyeceği de bildirildi.

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GOLLE DÖNMÜŞTÜ | İspanya'ya transferinden önce Süper Lig'de son olarak 20 Mayıs 2011'de Atiker Konyaspor'a karşı forma giyen Arda Turan, 2 bin 438 gün sonra yeniden sahaya çıkmıştı.

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Başakşehir'in Bursaspor'u 3-0 yendiği maçta oyuna sonradan giren Arda, yeni kulübüyle ilk maçında golle buluşarak 2 bin 470 gün sonra Süper Lig'de gol atma sevinci de yaşamıştı.

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Medipol Başakşehir
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