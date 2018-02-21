Arda Turan'dan Başakşehir soyunma odasında Beşiktaş tezahüratı
21 Şubat 2018 | 23:00
Başakşehir'in yıldızı Arda Turan'dan Beşiktaş tezahüratı!.. Süper Lig'in lideri Başakşehir'in yıldız ismi Eljero Elia'nın paylaştığı videoda Hollandalı oyuncu Tunay Torun ile konuşurken, yapılan Beşiktaş tezahüratı dikkat çekti. Beşiktaş tezahüratı yapanın Arda Turan olduğu anlaşıldı.
Medipol Başakşehir'in tecrübel futbolcusu Elia, takım arkadaşı Tunay Torun ile birlkte soyunma odasında gerçekleşen kısa sohbetini sosyal medyadan paylaştı.
Elia'nın Başakşehir soyunma odasında çektiği ve paylaştığı kısa hikayede soyunma odasında yapılan Beşiktaş tezahüratı dikkat çekti. Elia'nın bu paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi görürken, soyunma odasında Beşiktaş tezahüratı yapan oyuncunun Arda Turan olduğu anlaşılıyor.
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