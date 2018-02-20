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Başakşehir'den Beşiktaş paylaşımı: Bir günlüğüne Beşiktaşlı

20 Şubat 2018 | 19:58

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. tur ilk maçında karşılaşacağı Bayern Münih maçı öncesi Medipol Başakşehir'den destek geldi.

Başakşehir'den Beşiktaş paylaşımı: Bir günlüğüne Beşiktaşlı

Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. tur ilk maçında karşılaşacağı Bayern Münih maçı öncesi destek paylaşımı yapt


 
Başakşehir, resmi sosyal medya hesabından Türk bayrağı simgesi kullanarak "Bir günlüğüne Beşiktaşlı" paylaşımı yaptı. Paylaşımda ayrıca Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki siyah-beyaz ışıklı şovuna yer verildi.

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Medipol Başakşehir
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