Arda Turan Trabzonspor maçında Süper Lig rekoru kırdı

Medipol Başakşehir, Trabzonspor deplasmanında 1-0 kazanarak şampiyonluk yarışında son derece kritik bir galibiyet aldı. İlk 11'de sahaya çıkan Arda Turan, 74 dakikada sahada kaldı ve Başakşehir formasıyla sezonun en iyi performansını sergiledi.



Trabzonspor deplasmanında 74 dakika sahada kalan Arda Turan özellikle hırslı ve mücadeleci performansıyla dikkat çekti. Arda Turan bu sezon Süper Lig'de bir maçta en fazla top kazanan futbolcu oldu. Opta verilerine göre 8 kez top kapma hamlesinde bulunan Arda Turan bunların 7'sinde başarılı oldu.



MAÇ SONU İSTATİSTİKLERİ:



Top Kapma: 7

Şut: 2

İsabetli Şut: 2

Pas Yüzdesi: %75.6

Şut Pası: 3

İkili Mücadele: (12/21)

İSTATİSTİKLERİ: (İLK YARI)

İkili Mücadele: (6/11)

Top Kapma: (4)

Pas İsabet: %82

Şut Pası: 2

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