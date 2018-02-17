Başakşehir'de Emre Belözoğlu sevinci

Medical Park'ta saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Son iki maçında 5 puan kaybeden ve liderliği Galatasaray'a kaptıran Medipol Başakşehir, haftaya 43 puanla ikinci sırada giriyor. Son 5 maçından beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, 33 puanla 6. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma, 2-2'lik eşitlikle sona ermişti.



Emre Belözoğlu geri dönüyor

Medipol Başakşehir'de, kart cezası sona eren Emre Belözoğlu, Trabzon deplasmanında takımındaki yerine alabilecek. Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı geçen Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcio Mossoro ile hastalığı geçen Moldovalı stoper Alexandru Epureanu'nun da ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

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