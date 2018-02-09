Adebayor'den Fenerbahçe cevabı!..

Futbolu bırakmayı henüz düşünmediğini söyleyen 33 yaşındaki futbolcu, "Yaşla ilgili bir sıkıntım yok. Tanrıya şükür ki şu an iyiyim ve futbol sahalarındayım" dedi.



Afrikalı eski bir futbolcu olan ve geçtiğimiz haftalarda Liberya Devlet Başkanı seçilen George Weah'ın durumu kendisine hatırlatılan ve politikaya atılıp benzer bir yolu seçip seçmeyeceği sorusuyla karşı karşıya kalan Adebayor, "Hayır, kariyerimin sonunda kendim olarak kalmayı tercih ederim" şeklinde konuştu.



"FENERBAHÇE'YE GELSENE"

Bir taraftarın 'Fenerbahçe'ye gelsene' çağrısına 'Fenerbahçe'ye saygı duyuyorum ama gelmem Başakşehir'de iyiyim, teşekkürler' cevabını veren Adebayor, 'İstanbul'da hayat nasıl gidiyor?' sorusu karşısındaysa "Herşey harika... İstanbul'da keyfim yerinde" dedi.



Dans etmeyi çok sevdiğini ve her fırsatta bunu yapmaya devam ettiği de gelen sorulara verdiği yanıtlar arasındaydı. 24 saat içinde 70 binin üzerinde kişinin izlediği videoda futbolcuya 4 bine yakın soru yöneltildi, Adebayor yarım saat içinde bunların bir kısmını yanıtladı.

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