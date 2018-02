Adebayor'den Fenerbahçe cevabı!..

RB Leipzig 1-0 Augsburg Victoria Hamburg 3-0 Curslack-Neuengamme Genk 1-0 Zulte Waregem Anderlecht (K) 3-0 OH Leuven (K) Beerschot-Wilrijk 0-0 Westerlo Saint-Etienne 1-1 Marseille Ajaccio 1-2 Lorient

Chateauroux 2-1 Bourg en Bresse 01

Clermont 1-0 Gazelec Ajaccio Le Havre 1-0 Brest

Nancy 1-0 Quevilly

Niort 1-2 Orleans Loiret Reims 1-0 Sochaux

Tours 1-0 Paris FC Avranches 0-0 Pau

Beziers 0-1 Boulogne

Consolat Marseille 2-2 Cholet Laval 0-1 Dunkerque

Les Herbiers 0-1 Sannois-St-Gratien

Lyon-Duchere 1-2 Concarneau The New Saints 0-0 Bangor City Austria Lustenau 0-1 Höchst

Galway United 0-0 Bohemians

Wacker Burghausen 5-0 Aiglsbach Waterford FC 0-0 Shelbourne Cambuur 0-0 MVV Maastricht

De Graafschap 1-0 Volendam

Den Bosch 1-0 FC Eindhoven Dordrecht 1-0 Helmond Sport

FC Oss 3-1 Almere City

Telstar 1-0 Ajax II Utrecht II 4-1 RKC Waalwijk ADO Den Haag (K) 1-2 Achilles 29 (K)

Ajax (K) 2-0 Excelsior Barendrecht (K)

PEC Zwolle (K) 1-2 Heerenveen (K) Telstar (K) 2-3 Twente (K) Millwall 0-1 Cardiff City Cambridge United 0-0 Lincoln City United of Manchester 0-0 Chorley Blackburn Rovers U23 0-0 Reading U23 Southampton U23 0-0 Cardiff City U23 Colchester United U23 1-0 Burnley U23 Hull City U23 0-0 Brighton U23 Felanitx 0-0 Ferriolense River Ega 0-0 Oberena Neuchatel Xamax 1-1 Aarau Fiorentina 0-0 Juventus Bisceglie 0-0 Lecce Zaglebie Lubin 0-1 Legia Warszawa Astra Giurgiu 3-1 Gaz Metan Medias