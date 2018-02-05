Hakeme küfür eden Emre Belözoğlu kaç maç ceza alacak?

Emre Belözoğlu'nun hakem Halis Özkahya'ya küfür ettiği ve bu yüzden ikinci sarı ve kırmızı kartla oyun dışı kaldığı iddia edildi. Peki Emre Belözoğlu kaç maç ceza alacak?



Öte yandan ortalığı karıştıran bir iddia da Ahmet Çakar'dan geldi. Eski hakem, Emre Belözoğlu'nun gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi bilerek kart gördüğü imasında bulundu. Çakar, "Ortada hiçbir şey yokken, Emre Belözoğlu kendini attırmak için hakeme adeta davetiye çıkardı!" dedi.



EMRE BELÖZOĞLU CEZA ALIR MI?

Tecrübeli futbolcu, ikinci sarı karttan oyun dışı kaldığı için en az 1 maç ceza alacak. Fakat Halis Özkahya, küfürle ilgili bir rapor yazarsa işler değişebilir. Bu durumda Emre Belözoğlu, 3 ila 7 maç arası ceza alabilir. (Milliyet)

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