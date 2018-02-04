Konyaspor taraftarı Arda Turan'ı ıslıkladı

Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor ile Medipol Başakşehir kozlarını paylaşırken, Barcelona'dan kiralık olarak İstanbul temsilcisinin yolunu tutan Arda Turan burada da ıslıklandı.



Süper Lig'de 21 Ocak'ta Bursaspor deplasmanında son 26 dakikada sahne alan ve yeşil beyazlı taraftarlar tarafından ıslıklanan Arda Turan, Konyaspor deplasmanında da rakip taraftarların tepkisiyle karşılaştı.



Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 63. dakikada Stefano Napoleoni'nin yerine dahil olan Arda Turan, Bursa'da ise Marcio Mossoro'nun yerine sahne alarak ıslıklara maruz kalmıştı.



Konyaspor taraftarının, Arda Turan topu her ayağına aldığında tepkisini devam ettirmesi dikkat çekti.



Emre Belözoğlu da maçta ıslıklanan isimler arasında yer aldı.

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