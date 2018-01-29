Adebayor gol sevincini asker selamı vererek yaptı

Mücadelenin 43. dakikasında şık bir vuruşla fileleri havalandıran Togolu yıldız, attığı golün ardından saha kenarına geldi ve asker selamı vererek, gol sevincini yaşadı.



Adebayor, asker selamı ile Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek verdi.



Medipol Başakşehirli futbolcular da maçın ardından tribünlere giderek, asker selamı verdi ve galibiyeti kutladı.



Adebayor, bu sezon ligde attığı gol sayısını da 9'a yükseltti.



Adebayor: 'Saygı göstermek istedim'



Karşılaşmanın ardından Başakşehirli Emmanuel Adebayor, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.



"Sahada karakter ve duruş gösterdik..."



Galip geldiğimiz için mutluyuz. Zor bir maç olacağını düşünüyorduk. Bunu kolaya çevirdik. Sahada bir karakter ve duruş gösterdik. Güzel bir futbolla bu sonucu hak ettiğimizi söyleyebilirim.



Gol sevinci için ne dedi?



"Gol attığım için çok mutluyum. Güzel gol atmak önemli tabi. Daha top gelmeden önce aşırtmaya karar vermiştim. Kalecinin hareketlendiğini görmüştüm. Güzel bir gol oldu. Tabii ki hayatlarını ülke için feda eden askerlere ve ailelerine saygı göstermek gerekiyor. Ben de bu şekilde saygı göstermek istedim."



Arda ve yeni transferler için yorum



"İki tane yeni arkadaş aramıza katıldı. Arda Turan Atletico’da çok büyük işler yaptı, Barcelona’ya gitti. Onunla oynamak keyif. Topla çok rahat. Geçemeyeceği oyuncu yok. Böyle bir oyuncuyla oynamak güzel. Arda ilk golünü attı ve varlığını herkese gösterdi. Riad Bajic de uyum sağlayıp bize katkıda sağlayacaktır."

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