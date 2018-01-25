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Abdullah Avcı Arda Turan'ı ilk 11'e alacak

25 Ocak 2018 | 20:04

Medipol Başakşehir'de, Bursaspor maçında sonradan oyuna girip enfes bir gol atan Arda Turan hakkında Abdullah Avcı kararını verdi. Medipol Başakşehir'in bu hafta Karabükspor'la oynayacağı maçta Arda Turan'ın 11'de sahada olması bekleniyor.

Abdullah Avcı Arda Turan'ı ilk 11'e alacak

Yılın bombasını Arda Turan’ı transfer ederek patlatan Başakşehir’de teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncusuna Bursaspor deplasmanında 25 dakika şans vermişti. Hocasından bulduğu şansı jeneriklik bir golle değerlendiren Arda Turan’ın bu hafta oynanacak Karabükspor maçında ise ilk 11’de şans bulması bekleniyor.

Avcı’nın; Elia’nın tam olarak oynayabilecek durumda olmadığı için sol kanatta Arda Turan’ı değerlendirmeyi düşündüğü bildirildi. Zayıf rakibi karşısında oyuncusuna daha fazla fırsat verip hazır hale getirmek isteyen deneyimli hocanın, Arda’ya da, “Hazır ol” mesajı verdiği kaydedildi.

AVCI'DAN ÖZEL PROGRAM

Bu arada teknik direktör Abdullah Avcı’nın Barcelona teknik heyetiyle temasa geçerek tüm fiziksel verilerini detaylı olarak bir rapor halinde aldığı ve oyuncusuna bu noktada özel bir programla oyuncusuna farklı idmanlar yaptırdığı belirlendi.

(Fanatik)

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