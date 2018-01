Abdullah Avcı: 'Arda Turan'ın golle başlaması bizim için harika'

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de Bursaspor'u deplasmanda 3-0 yendi. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı maç sonu yaptığı açıklamada Arda Turan'ın performansını değerlendirdi.

"Oyuncuların yeteneğini alamazsın, yetenekleri vardır elinde" diyen tecrübeli çalıştırıcı, "Arda Turan'ın 1 senedir maç performansında eksiklik vardı, ekimiz Barcelona'dan antrenman verilerini aldı, antrenman planlaması yapıyoruz. Yetenekli olduğu için topu kaybetmeyen, yeteneklerini doğru kullanan bir oyuncu. Bugün de golle başlaması hem onun için hem de bizim için harika. O yetenekleri ile birlikte bu sistemin içerisine dahil olarak çok önemli katkılar sağlayacak" ifadelerini kullandı.



"İKİNCİ GOLDEN SONRA OYUNUMUZ KENDİ KALİTEMİZE YAKIN OLDU"



Bursaspor'un iki farklı formasyonda oynayan bir takım olduğunu belirten Abdullah Avcı, kendilerinin de buna göre bir çalışma gerçekleştirdiğini söyleyerek, "Baskıyı nasıl yapacağız, topa sahip olduğumuzda opsiyonlarımızı nasıl kullanacağız bununla ilgili çalışmalar yaptık. İlk gole kadar yüzde 81 oranında topla oynamışız. 61 dakika top oyunda kalmış, oyunun bütününde ise yüzde 61 ile topla oynadık. İkinci golden sonra 45 ve 55'inci dakikalar arasında baskı yer gibi olduk, bireysel hatalar yaptık. İkinci golden sonra oyunumuz kendi kalitemize yakın oldu" diye konuştu.



"BURSASPOR'A KARŞI BU SKORU ALMAK KOLAY DEĞİL"



Oyuncularının maçta bir pozisyon verdiklerini ama genel anlamda iyi oynadıklarına işaret eden Abdullah Avcı, "Pas oyununu bazen çok abarttık, tekrar tekrar geriye döndük atak sonuçlandırmayı daha fazla yapabilirdik. Böyle bir deplasmanda, seyirci atmosferinde ve farklı formasyonlardaki Bursaspor'a karşı hem bu oyunu oynamak hem de bu skoru almak kolay değil. Oyuncularımın bireysel performansları ve sistemin içindeki performansları son derece iyiydi. Bursaspor, her yerde herkese karşı sonuç alabilecek bir takım" açıklamasını yaptı.



Abdullah Avcı ayrıca, maçtan sonra üzücü bir haber aldıklarını da belirterek "Şehitlerimiz var, kazandık seviniyoruz ama hayatın bir takım gerçekleri de var, herkese başsağlığı diliyorum" dedi.





LE GUEN: 'TEHLİKELİ BÖLGEYE GİDEBİLİRİZ'



Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, "Çok dikkatli olmalıyız, Süper Lig çok zor bir lig. Seviyemizi yükseltmezsek, tehlikeli bir alana girebiliriz" diye konuştu.



Bursaspor, Medipol Başakşehir'e sahasında 3-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını belirterek, "Yeterince iyi değildik, kötü bir başlangıç yaptık, maç başında çok fazla top kaybettik. İlk 20-30 dakika maça girme konusunda çok büyük sıkıntılar yaşadık. Bu kadarını ben de beklemiyordum, tabii ki Medipol Başakşehir şampiyonluğa oynayacağını bildiğimiz bir takım ama yine de takımımdan daha iyi bir oyun bekliyordum. Maçta bir bölümden sonra kötü başlangıca rağmen geri geldik. Biz de oynamaya başladık ama yeterli değildi. Şu an için akıllı olmalıyız. Ciddi bir şekilde çalışmalarımıza devam etmeliyiz, hatalarımızı görmeli, zekice analiz etmeli ve kendimizi geliştirmeliyiz" dedi.



"ÇOK DİKKATLİ OLMALIYIZ"



Teknik direktör olarak elinden gelenin en iyisini yaptığını belirten Le Guen, "Fakat şunu söylemeliyim ki birçok oyuncumuz kendilerinden beklenen seviyenin çok çok altında. Ben bir hoca olarak onların seviyelerini yukarı çekme konusunda sorumluluğa sahibim. Çok dikkatli olmalıyız, Süper Lig çok zor bir lig. Seviyemizi yükseltmezsek, tehlikeli bir alan girebiliriz" diye konuştu.



"İŞLER KARMAŞIK HALE GELMEDEN ÖNLEMLER ALMALIYIZ"



Kendilerinde nelerin eksik olduğunu ve nerelerde hata yaptıklarının farkında olmaları gerektiğini söyleyen Fransız çalıştırıcı, "Oyuncularımız tabii ki profesyoneller ve profesyonelce davranmalıyız, işler bizim için karmaşık hale gelmeden önlemler almalıyız. Bazı oyuncularımız sakinliklerini kaybetmiş durumdalar, özgüvenli oyunumuzu daha da kaybetmeden onlarla konuşmak, onlarla toplantılar yapmak da benim sorumluluğumda. İlk 30 dakikadaki yaşadığımız sıkıntı da buydu. Önümüzdeki günlerde bu problemi onlarla konuşarak çözmeye çalışacağım" açıklamasını yaptı.



Ayrıca, "İsteyeceğim tek şey, her bir oyuncudan profesyonel olması" ifadesini kullanan Le Guen, "Şu an içinde bulunduğumuz durumun farkında olmalarını isteyeceğim, takım olarak, kadro olarak bu durumun altından kalkabiliriz, beraber olursak bu durumun içinden çıkabiliriz. Şu andan itibaren sezonun son maçına, son dakikasına kadar hep birlikte olmalıyız" şeklinde konuştu.