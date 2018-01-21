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Arda Turan gol sevincini asker selamıyla yaşadı

2 saat önce

Medipol Başakşehir’in Barcelona’dan transfer ettiği milli oyuncu Arda Turan, turuncu-lacivertli forma ile ilk maçına çıkarak 1 de gol attı. Milli yıldız golün sevinci asker selamı yaparak kutladı.

Arda Turan gol sevincini asker selamıyla yaşadı
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Medipol Başakşehir’in yeni transferi Arda Turan, turuncu-lacivertli formayı Bursaspor karşısında ilk kez terletti.

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Mücadelenin 65. dakikasında Mossoro’nun yerine oyuna dahil olan başarılı futbolcu, Süper Lig’de 6 yıl 8 ay sonra sahaya inmiş oldu.

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2438 gün sonra Türkiye liginde ilk kez topla buluşan milli futbolcu, karşılaşmanın 86. dakikasında takımının 3. kendisinin ise 1. golüne imza attı.

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30 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’de en son 18 Nisan 2011'de Galatasaray formasıyla Manisaspor’a karşı 2 gol kaydetmişti.

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Arda, Afrin operasyonuna katılan Mehmetçiklerimizi unutmazken, sevincini asket selamı yaparak kutladı.

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Arda Turan gol sevincini asker selamı vererek yaşadı

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Arda Turan gol sevincini asker selamı vererek yaşadı

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Arda Turan gol sevincini asker selamı vererek yaşadı

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Arda Turan gol sevincini asker selamı vererek yaşadı

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Arda Turan gol sevincini asker selamı vererek yaşadı

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Arda Turan gol sevincini asker selamı vererek yaşadı

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Arda Turan gol sevincini asker selamı vererek yaşadı

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Arda Turan gol sevincini asker selamı vererek yaşadı

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Arda Turan gol sevincini asker selamı vererek yaşadı

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Arda Turan gol sevincini asker selamı vererek yaşadı

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Arda Turan gol sevincini asker selamı vererek yaşadı

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Arda Turan gol sevincini asker selamı vererek yaşadı

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Medipol Başakşehir
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