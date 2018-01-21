Arda Turan gol sevincini asker selamıyla yaşadı

Schalke 04 1-0 Hannover 96 San Lorenzo 1-1 Gimnasia La Plata Genk 0-0 Anderlecht Al Ahli FC Dubai 0-2 Ajman IFK Mariehamn 2-0 Honka Akatemia Monaco 1-0 Metz Municipal 0-0 CSD Comunicaciones

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Suchitepequez 0-1 Deportivo Petapa Monagas 2-2 Mineros De Guayana

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Zamora 1-1 Deportivo Lara Heracles 1-1 PSV Eindhoven Southampton 1-1 Tottenham Gimnastic Tarragona 0-0 Reus Deportiu

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Numancia 0-0 Rayo Vallecano Mirandes 0-1 Racing Santander

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UD Logrones 1-0 Barakaldo Cornella 0-0 Alcoyano

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Elche 4-0 Zaragoza II

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Lleida Esportiu 0-0 Peralada Sabadell 0-1 Hercules Ecija 1-1 Real Betis II

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El Ejido 0-2 Real Murcia

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Merida AD 0-2 Granada II Recreativo Huelva 1-0 CD Badajoz Negreira 0-0 Alondras Marino De Luanco 0-0 Atletico de Lugones Castro 2-0 EDM Santillana

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Gimnastica Torrelavega 5-0 Cultural Guarnizo Sodupe 0-0 Santurtzi CD Castellon 1-0 Paterna

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Silla 0-1 Orihuela El Palo 0-0 Real Jaen Son Cladera 0-0 Platges de Calvia Yeclano 0-0 UCAM Murcia II Maccabi Petah Tikva 0-0 Maccabi Netanya Cagliari 1-0 Milan Juve Stabia 1-1 Catanzaro

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Reggina 1-0 Paganese Aris Limassol 0-1 Apollon Limassol Santos Laguna U20 0-0 Morelia U20 Al Ahly 0-0 Misr Lel Makasa CD Feirense 1-0 Moreirense

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Desportivo Aves 0-1 Paços De Ferreira Famalicao 1-0 Penafiel Camara de Lobos 0-0 Fafe Praiense 2-0 Pero Pinheiro Al Ahli Jeddah 4-0 Al Orubah Antalyaspor 1-2 Beşiktaş