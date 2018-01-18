Başakşehir Riad Bajic'i kadrosuna kattı



Arda Turan'ı transfer ederek kadrosuna çok ciddi bir katkı yapan Başakşehir'den bir önemli adım daha geldi. Süper Lig lideri, Udinese'den Riad Bajic'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Fanatik'in hafta başından bu yana ısrarla belirttiği transfer gerçekleşti ve Riad Bajic, geçen sezon transfer olduğu Udinese'den Başakşehir'e geldi. Konyaspor formasıyla 2016/2017 sezonunu tüm turnuvalarda 20 golle tamamlayarak, 5,5 milyon euroluk bonservis bedeliyle müthiş bir transfer gerçekleştiren Bosnalı oyuncu İtalya'da umduğunu bulamamıştı. İtalya'da bu sezon toplam 7 maça çıkan Bajic gol ya da asist katkısında bulunamamıştı.