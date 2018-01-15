Başakşehir'de Burak Yılmaz bombası!

Başakşehir'in Arda Turan transferinden sonra sıcak bir gelişme daha yaşandı. İstanbul ekibinin Trabzonsporlu Burak Yılmaz'ın transferini planladığı ileri sürüldü.



Başakşehir'in yakın arkadaş olan ikiliyi birlikte oynatmak istediği belirtiliyor.



Burak önceki günkü basın toplantısında 'Teklifler var, ayrılabilir' diyerek transfer açık kapı bırakmıştı.



Süper Lig’de gol krallığı yarışında da zirveye ortak olan 32 yaşındaki forvet oyuncusuna, Çin’in Shanghai Shenhua takımından 15 milyon euroluk teklif gelmişti.



Burak Yılmaz, Beijing Guoan’dan Trabzonspor’a transferi sürecinde ailesel sebeplerinden dolayı Çin’den ayrılmak istediğini belirtmişti.



(Milliyet)

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