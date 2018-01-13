Başakşehir taraftarıyla polisler birbirine girdi!
13 Ocak 2018 | 19:55
Medipol Başakşehir'in, Barcelona'dan kadrosuna kattığı Arda Turan, İstanbul'a geldi. Arda'nın Atatürk Havalimanı'ndan ayrılması sırasında Medipol Başakşehirli taraftarlar ve polisler arasında arbede yaşandı.
Yıldız futbolcu havalimanından ayrılmak üzere araca binerken, polisler, taraftarları araçtan uzak tutmak için müdahalede bulundu. Daha sonra Medipol Başakşehir yöneticilerinden Mustafa Saral araya girerek güvenlik güçleri ve taraftarları sakinleştirdi.
Medipol Başakşehir taraftarları bu olayın ardından, "Terörist değil, taraftarız" şeklinde tezahüratta bulundu.
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