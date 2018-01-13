Başakşehir taraftarıyla polisler birbirine girdi!

Yıldız futbolcu havalimanından ayrılmak üzere araca binerken, polisler, taraftarları araçtan uzak tutmak için müdahalede bulundu. Daha sonra Medipol Başakşehir yöneticilerinden Mustafa Saral araya girerek güvenlik güçleri ve taraftarları sakinleştirdi.



Medipol Başakşehir taraftarları bu olayın ardından, "Terörist değil, taraftarız" şeklinde tezahüratta bulundu.

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