Başakşehir Arda Turan'la anlaştığını açıkladı

Gümüşdağ, sosyal medyadaki mesajında, "Arda Turan bugün, üzerinde turuncu formasıyla ülkesine dönüyor. Bu sadece Başakşehir'in değil Türkiye'nin transferi. Hepimiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.



Arda Turan, az önce İstanbul'a indi. Bir grup Medipol Başakşehir taraftarı, Arda Turan'ı karşılamak için İstanbul Atatürk Havalimanı'na gitti. Taraftarlar, "İmparator Arda Turan" şeklinde tezahüratlar yaptı.



İŞTE İLK SÖZLERİ...

Havalimanında kısa bir açıklama yapan Arda Turan şunları söyledi:



"Başakşehir ailesine çok teşekkür ediyorum, bana bu fırsatı verdikleri için. Umarım en güzel başarılara, şampiyonluğa beraber ulaşırız. Çok mutluyum. Öncelikle Göksel Gümüşdağ başkanıma, Abdullah Avcı hocama çok teşekkür ediyorum. Sadece kısa vadeli hedefler için değil, uzun vadeli başarılar için buradayım."



2.5 yıllığına kiralandı

Barcelona'dan yapılan açıklamada Arda Turan'ın Medipol Başakşehir'e 2.5 yıllığına kiralandığı belirtildi.

İşte Barcelona'nın açıklaması;

FC Barcelona ve İstanbul Medipol Başakşehir kulüpleri Arda Turan'ın iki buçuk sezon kiralık olarak transferi konusunda anlaşmaya vardı. Bu süreçte FC Barcelona oyuncunun UEFA transfer dönemleri içerisinde başka bir takıma transferi hakkını saklı tutmakla birlikte performansa göre bonuslar alacak. İstanbul Medipol Başakşehir'in satın alma opsiyonu bulunuyor.

Arda Turan, Medipol Başakşehir formasını giydi ve objektiflere poz verdi.

Abdullah Avcı da mesajı vermişti



Ayrıca CNN Türk'e katılan Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı şu açıklamalarda bulundu, 'Arda Turan transferi umarım olacak. Olursa çok seviniriz. Transferin olma ihtimali yüzde 50'nin üzerinde. Bugün olumlu veya olumsuz bir haber çıkar. Ama ben olumlu olacağı yönünde düşünüyorum. Olumlu olma ihtimali yüksek diyebiliriz. Arda sevimli, esprili, sürekli kendini geliştiren önemli bir çocuk. Arda Turan ile sürekli iletişim halindeyiz. Hep öyleydik. Atletico Madrid'e giderken de öyleydi.Burada aile ortamı var. Buranın duyguları var. Emre ağabeysi var. Orhan ağabeysi var. Bu değerler var. Sonuçta ülkesi de. Nerede değer göreceğine bakıyor.'

ARDA'DAN VEDA MESAJI

Medipol Başakşehir'e transfer olan Arda Turan, sosyal medya hesabından Barcelona'ya bir veda mesajı yayınladı.



Arda'nın mesajı şöyle;