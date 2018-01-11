Başakşehir yönetimi Arda Turan için Barcelona ile görüşecek

Medipol Başakşehir'de Arda Turan transferi sonuçlanma noktasına geldi. Son gelişmelerin ardından yönetim cuma günü İspanya'ya gidecek ve Barcelona yönetimi ile masaya oturacak.



Lacivert-turunculu kulübün Arda Turan'ı 1.5 yıllığına kiralık olarak renklerine bağlaması bekleniyor. (NTVSpor)

AHMET BULUT: YÜZDE 99 BARCELONA DA 'EVET' DİYECEK

Arda Turan'ın Başakşehir'e transferiyle ilgili A Spor'a konuşan menajer Ahmet Bulut, "Şu an her şey olumlu gidiyor. 12 Ocak Cuma günü karar açıklanacak. Biz zaten Başakşehir'e 'evet' dedik. Arda Turan da 'evet' dedi. %99 Barcelona da 'evet' diyecek. Sadece 1-2 pürüz kaldı. Transferin %99 bittiğini söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.