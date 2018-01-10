Ahmet Bulut: Başakşehir ile anlaşmaya vardık

Tecrübeli oyuncunun menajeri Ahmet Bulut, A Spor'a yaptığı açıklamada "Arda için Başakşehir ile anlaştık" ifadelerini kullandı.



2-3 GÜN İÇERİSİNDE İMZA ATMASI BEKLENİYOR

Medipol Başakşehir'in ardından Arda Turan'ın menajeri de transferi açıkladı. Arda Turan konusunda Başakşehir ile anlaşmaya varıldığını belirten menajer Ahmet Bulut, son sözün Barcelona'da olduğu ifade edildi. İspanyol kulübününde transfere izin vermesi halinde 2-3 gün içinde imzaların atılması bekleniyor.



BARÇA'DA KALARAK 20 MİLYON EURO DA ALABİLİR



Barcelona Transfer Komitesi ile bir görüşme gerçekleştiren Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, "Arda Turan, İstanbul'a dönmek istiyor, Başakşehir ile anlaştı ve gelen diğer tekliflerin değerlendirilmesini istemiyor. Barcelona'da kalarak iki yılda sizden 20 milyon euro da alabilir ancak böyle bir yolu tercih etmiyor. Gereken anlayışı gösterin" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

AVCI: ARDA'YI KİRALIK VE BEDELSİZ İSTİYORUZ

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise transfer süreciyle ilgili şunları söyledi: "İki sene evvel çok büyük maliyetle alınmış bir oyuncu olarak düşünüyorum. Kiralık ve bedelsiz olarak transfere izin vermek kolay değil. Çünkü bizim de bu konuyla ilgili bir bütçemiz var. Belki sponsorunu bile bulmak gerekecek. Bunu idari bölüm takip ediyor. 'Arda'yı ister misin?' dediler bana, biz böyle çalışıyoruz. Başkanıma da bu ortamı sağladığı için teşekkür ederim. O bana istiyor musun diyor, ben de istiyorum diyorum. Bizde kurumsallık böyle devam ediyor."