Göksel Gümüşdağ: 'Arda Turan'ı 1.5 yıl kiralamak istiyoruz'

İspanya'da Arda Turan ile görüşen Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, transfer hakkında flaş sözler sarf etti! Gümüşdağ, Barcelona forması giyen milli futbolcunun Medipol Başakşehir'de forma giymeye sıcak baktığını dile getirdi.



İşte Göksel Gümüşdağ'ın beIN SPORTS'a yaptığı açıklamalar;



İspanya'dan biraz önce döndüm. Arda'nın Barcelona'dan ayrılması ihtimalinde görüşmeler yaptık. Geçtiğimiz Pazar günü yöneticilerimiz İspanya'ya geldi ve bazı olumlu görüşmeler oldu. Ben de Arda'yla yüz yüze konuşmak ve anlaşma sağlanırsa Başakşehir'de oynamak hakkında gerçekten ne düşündüğünü öğrenmek istedim.



Arda Turan'dan Başakşehir'e yeşil ışık



Barcelona kulüp CEO'suyla bir görüşme yapıp Arda Turan'la görüşmek için müsaade aldım. Görüşme izni verildi ve Arda ile bir yemek yedik. Duygularını öğrenmek istedim. Başakşehir formasını giymekten memnun olacağını söyledi. Hırsını isteğini gördüm, bundan dolayı diyebilirim ki bize karşı çok İstekli olması, kulübün oyuncuyu bize vermeye razı olması, maliyeti yüksek olmasına rağmen, sponsorların fedakarlık yapmaya hazır olması nedeniyle olumlu bir izlenimle geri döndüm.



"1.5 yıl kiralamak istiyoruz"



Arda Turan büyük bir oyuncu, Abdullah Avcı'nın istediği bir oyuncudur. Arda'nın da burada aynı heyecanı hissettiğini görmek istedim. Gördüm ve çok mutlu oldum. Kulüple anlaşma sağlanırsa hafta sonuna kadar 1,5 yıl kiralamak koşuluyla Arda'yı takımıza katmak istiyoruz. Arda'yla aramızda bir sorun kalmadı. Kulüpler de anlaşırsa bu gerçekleşir.



"Avrupa'dan da teklifler var"



Barcelona'yla anlaşma sağlanırsa, Arda Turan bize olumlu bakıyor. 1.5 yıllık kiralama teklifini sunduk. İnanıyorum ki olumlu bir gelişme olur. Arda şu anda Barcelona'nın oyuncusu olduğu için detayları konuşmadık. Arda'nın eski formuna kavuşması için Başakşehir'in iyi olacağını söyledik o da öyle düşünüyor. Transferin gerçekleşmesi için prosüdürlerin olması lazım eğer yerine gelirse Arda neden olmasın?



Arda'ya diğer Avrupa takımlarından da teklif var. Fakat Arda'nın istediğini Barcelona değerlendirecektir. Ben yüzde olarak bir şey söylemeyeyim. İki kulüp anlaşma sağlamalı. İnanıyorum olumlu şeyler gelişecektir. Bu bilgiler doğru değil. Barcelona'nın bizden isteği daha netleşmedi. Önümüzdeki günlerde her şey netleşecektir.

PAYLAŞ