Göksel Gümüşdağ Arda Turan transferi için İspanya'ya uçtu

Barcelona'dan ayrılmak için geri sayıma başlayan Arda Turan'ın en ciddi talibi olan Başakşehir, resmi hamleleri yapmak üzere harekete geçti.



NTV Spor'un haberine göre, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, asbaşkanlarla birlikte Arda Turan transferi için Barcelona'ya gitti. Başakşehir'de asbaşkanlar, Barcelona yetkilileri ile bir araya gelerek kiralık ya da bonservisle transferi görüşmelerini yapacak. Gümüşdağ ise, Arda Turan ile görüşecek ve ikna etmeye çalışacak.



Göksel Gümüşdağ, Barcelona yetkilileri ile anlaşma sağlanması durumunda, Arda Turan ile maddi konularda anlaşma sağlamaya çalışacak ve bir pürüz yaşanmaması durumunda transferi tamamlayacak.

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