Arda Turan, Başakşehir'le anlaştı!

Futbol gündemini uzun süredir meşgul eden 'Arda Turan hangi takıma gidecek' sorusu cevabını buluyor. TRT Spor'un son dakika olarak duyurduğu habere göre; Arda Turan, Medipol Başakşehir'le büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Milli futbolcunun maaşının yarısının Başakşehir, yarısının Barcelona tarafından ödeneceği belirtildi. Medipol Başakşehir takımının salı veya çarşamba günü Arda Turan'la imza töreni düzenleyeceği öğrenildi.



Geçtiğimiz günlerde kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ ve teknik direktör Abdullah Avcı, Arda Turan'ı takımda görmek istediklerini söylemişti. Geçen hafta Arda Turan'ın ABD'den Chicago Fire'a transfer olacağı iddia edilmişti.

