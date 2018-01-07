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Başakşehir kondisyon çalıştı

07 Ocak 2018 | 15:59

İkinci yarı hazırlıklarını sürdüren Medipol Başakşehir, sabah yapılan antrenmanda kondisyon yükledi. Çalışmalarda sakatlığı bulunan Emre Belözoğlu yer almadı.

Başakşehir kondisyon çalıştı


Süper Lig'in ilk yarısını lider bitiren Medipol Başakşehir, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek'te hız kesmeden devam ediyor. Sabah basına açık olarak yapan turuncu-lacivertliler, kondisyon çalışması gerçekleştirdi. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman 1 saat sürerken futbolcular bir hayli yoruldu.
Antrenmanda sakatlığı bulunan Emre Belözoğlu yer almadı. Turuncu-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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