Başakşehir kondisyon çalıştı



Süper Lig'in ilk yarısını lider bitiren Medipol Başakşehir, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek'te hız kesmeden devam ediyor. Sabah basına açık olarak yapan turuncu-lacivertliler, kondisyon çalışması gerçekleştirdi. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman 1 saat sürerken futbolcular bir hayli yoruldu.

Antrenmanda sakatlığı bulunan Emre Belözoğlu yer almadı. Turuncu-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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