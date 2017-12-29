Başakşehir Cenk Tosun için Everton'a teşekkür etti

Medipol Başakşehir Kulübü, İngiliz ekibi Everton'a Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun'u aldıkları için teşekkür etti.



Esprili paylaşımlarıyla dikkat çeken hesap, bu sefer de Everton'a mesaj gönderdi.



Medipol Başakşehir, Cenk Tosun'un gollerinin yer aldığı videoya Everton'ı da ekleyerek, "Rakibimiz Beşiktaş'tan Cenk Tosun'u aldığınız için teşekkür ederiz. Bu transferden pişman olmayacaksınız" ifadelerini paylaştı.

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