SPOR

Kayserispor'dan TFF'ye: Maça çıkmayabiliriz

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 02.05.2018 16:19 | Son Güncelleme

Kayserispor, Süper Lig'in 32. haftasında oynayacakları Beşiktaş maçının gününün değiştirilmesi halinde kafileye yetecek sayıda bir uçuşun olamaması nedeniyle maça çıkamayacaklarını açıkladı.

Kayserispor'dan TFF'ye: Maça çıkmayabiliriz

Kayserispor, 6 Mayıs Pazar saat 16:00 olarak açıklanan Beşiktaş maçının gününün değiştirilmemesi durumunda 'Kafileye yetecek sayıda yer bulunan bir uçuşun bulunmaması' sebebiyle maça çıkmayabileceklerini açıkladı.

4

2

1945914_a8d9d7220b11404ed15d8dfa1e4773ff


1 Mayıs'ta istenmeyen görüntüler! Ortalık karıştı1 Mayıs'ta istenmeyen görüntüler! Ortalık karıştı
24 Haziran erken seçimi öncesi oy oranını açıkladı! Bu iddia Ankara'yı karıştıracak24 Haziran erken seçimi öncesi oy oranını açıkladı! Bu iddia Ankara'yı karıştıracak
Fuhuş operasyonunda yakalandıklar! Meslekleri şaşırttıFuhuş operasyonunda yakalandıklar! Meslekleri şaşırttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kayserispor Beşiktaş tff

En Çok Okunan Haberler

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

'Mezarlıkta ağlayan kız' Çorum'u karıştırdı! Polis peşine düştü

'Mezarlıkta ağlayan kız' Çorum'u karıştırdı! Polis peşine düştü

Fatih Terim'den Fenerbahçe bombası

Fatih Terim'den Fenerbahçe bombası

‘Kaderi değiştiren kebapçıdaki kavga’

‘Kaderi değiştiren kebapçıdaki kavga’

Rekor kıran güzel

Rekor kıran güzel

Negredo Beşiktaş'tan ayrılıyor

Negredo Beşiktaş'tan ayrılıyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kayserispor'dan TFF'ye: Maça çıkmayabiliriz

Kayserispor'dan TFF'ye: Maça çıkmayabiliriz

Kayserispor 3 - 2 Gençlerbirliği (Maç özeti)

Kayserispor 3 - 2 Gençlerbirliği (Maç özeti)

"Ligi ilk 8'de bitiremezsek ceketimi alır giderim"

"Ligi ilk 8'de bitiremezsek ceketimi alır giderim"

Kayserispor Sumudica'nın sözleşmesini 2 yıl uzattı

Kayserispor Sumudica'nın sözleşmesini 2 yıl uzattı

Sumudica: "Görevi bırakma konusunu başkanla görüşeceğim"

Sumudica: "Görevi bırakma konusunu başkanla görüşeceğim"

Erol Bedir: "Fenerbahçe'nin şampiyon olma şansı..."

Erol Bedir: "Fenerbahçe'nin şampiyon olma şansı..."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.