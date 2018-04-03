Kayserispor Sumudica'nın sözleşmesini 2 yıl uzattı
03 Nisan 2018 | 19:52
Dün akşam Fenerbahçe'ye sahasında 5-0 kaybeden Kayserispor'da teknik direktör Marius Sumudica, bugün başkan Erol Bedir'le görüşerek görevi bırakacağını açıklamıştı. Yapılan görüşmenin ardından Sumudica ile yola devam kararı alan Kayserispor Yönetimi, teknik direktör Marius Sumudica'nın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.
Kayserispor'dan başkan Erol Bedir imzasıyla yapılan açıklamada, Sumudica ve oyuncu grubuyla toplantılar yapıldığı ve bu kararın verildiği belirtildi.
Kayserispor'un yaptığı açıklama şöyle;
Pazartesi günü oynadığımız Fenerbahçe maçı sonrası basın açıklamasında "Kayserispor'dan ayrılabilirim" şeklinde açıklama yapan teknik direktörümüz Marius Sumudica ve oyuncu grubuyla çeşitli toplantılar yapılmış ve bundan sonraki süreçte başarı adına teknik direktörümüze tam destek vermek bir yana, mevcut kontratına ilaveten 2 yıl daha sözleşme imzalanmıştır.
Sözleşmenin Kayserispor'umuza ve teknik direktörümüz Marius Sumudica'ya hayırlı olması dileğiyle..
Dr.Erol BEDİR
KAYSERİSPOR KULÜBÜ BAŞKANI
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