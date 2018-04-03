Kayserispor Sumudica'nın sözleşmesini 2 yıl uzattı

Kayserispor'dan başkan Erol Bedir imzasıyla yapılan açıklamada, Sumudica ve oyuncu grubuyla toplantılar yapıldığı ve bu kararın verildiği belirtildi.



Kayserispor'un yaptığı açıklama şöyle;



Pazartesi günü oynadığımız Fenerbahçe maçı sonrası basın açıklamasında "Kayserispor'dan ayrılabilirim" şeklinde açıklama yapan teknik direktörümüz Marius Sumudica ve oyuncu grubuyla çeşitli toplantılar yapılmış ve bundan sonraki süreçte başarı adına teknik direktörümüze tam destek vermek bir yana, mevcut kontratına ilaveten 2 yıl daha sözleşme imzalanmıştır.



Sözleşmenin Kayserispor'umuza ve teknik direktörümüz Marius Sumudica'ya hayırlı olması dileğiyle..



Dr.Erol BEDİR



KAYSERİSPOR KULÜBÜ BAŞKANI

PAYLAŞ