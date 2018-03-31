Fenerbahçe'ye karşı kalede 20'lik Vedat Karakuş olacak

Kayserispor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Sarı kırmızılı takımda pazartesi günü sağbek Lopes'in ağır boğaz enfeksiyonu nedeniyle, Badji'nin de kasığındaki ağrı nedeniyle oynayıp oynamayacakları maç saatinde belli olacak. Konyaspor maçında cezalı duruma düşen Rumen futbolcular kaleci Silviu Lung ile Christian Sapunaru da Fenerbahçe maçında takımlarını yalnız bırakacak.



"GENÇ KALECİLERİMİZ İÇİN BU ÇOK BÜYÜK ŞANS"

Kayserispor'da pazartesi günü sarı kırmızılı takımın kalesini koruyacak 3. kaleci Vedat Karakuş ile U-21 takımının file bekçisi Nuh Naci Kırlangıç antrenmanlarda formda göründü. Bu sezon sadece 1 Türkiye Kupası ve 10 U-21 maçında oynayan Vedat Karakuş'a güvendiklerini söyleyen kulüp başkanı Bedir, ''Bildiğiniz gibi Türk futbolunda önemli bir isme sahip kaleci Rüştü ve Volkan da genç yaşta, önlerindeki kalecilerin sakatlanması veya cezalı olmasıyla parladı. Vedat ve Nuh Naci için de böyle bir şans söz konusu. Ayaklarına kadar gelen kısmeti iyi değerlendireceklerini umuyorum. Lung ve Muammer cezalı veya ameliyatlı olmasaydı Vedat'a şans doğamazdı. Bu onun için bir çıkış maçı olacak. Genç fili bekçilerimizin kalede olması da defans oyuncularımızı daha dikkatli hale getirecektir. O açıdan endişemiz yok'' diye konuştu



"KAYSERİSPOR İÇİN DE FENERBAHÇE İÇİN DE ZOR MAÇ"

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, yarın sarı kırmızılı taraftarın saat 18.00'de Karpuzatan Tesisleri'nde olacakları ve takımlarının Fenerbahçe maçının son antrenmanını izleyeceklerini söyledi. Bedir, ''Cumhuriyet Meydanı'ndaki Kayserispor Buluşma Noktasından (KBN) tesislerimize konvoy halinde gelen sarı kırmızılı taraftar, Fenerbahçe maçının son hazırlığını maç izler gibi seyredip, oyuncularımıza moral verecek. Fenerbahçe maçı bizim için de, onlar için de zor bir maç. Onların zirveden kopmama, bizim de Avrupa Kupalarına gitmeyi gerçekleştirmek için puan veya puanlara ihtiyacımız var. Onların da bizden, bizim de onlardan puan almamızın zor olduğu karşılaşma olacak'' diyerek sözlerini tamamladı.

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