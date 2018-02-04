Osmanlıspor 0-1 Kayserispor / Maç özeti
04 Şubat 2018 | 15:57
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor, deplasmanda Osmanlıspor'u 1-0 yenerek 3 hafta sonra galibiyetle tanıştı. Sarı-kırmızılı ekibin golünü 12'de penaltıdan Deniz Türüç attı.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor deplasmanda Osmanlıspor engelini tek golle aştı. Sarı-kırmızılı takım, 3 haftalık galibiyet özlemini dindirdi. Kayserispor'u 3 puana taşıyan golü 12. dakikada penaltıdan Deniz Türüç kaydetti. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip puanını 34'e yükseltirken, Başkent temsilcisi 18 puanda kaldı. Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica cezası nedeniyle takımının başında yer alamadı.
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