Sumudica: 'Bundan sonra hakemlere karşı susmayacağım'

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, 3-1 kaybedilen Galatasaray maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Rumen teknik adam hakem Cüneyt Çakır'a yüklendi.



Sumudica'nın açıklamaları şöyle;



Oyunda hatalar var ama bizim yaptığımız hatalar değil. Yan hakem ilk golde bir metre ofsaytı önünde olmasına rağmen görmedi. İkinci hata da Denayer'in Umut'u düşürdüğü pozisyon. Orada kırmızı kart çıkmalıydı. Bu şekilde oynayamayız, oynamanın bir anlamı yok. Hakemler bizim lehimize hiç hata yapmıyorlar. Zaten sadece bize sarı kart verdi.



"BU ŞEKİLDE OYNAYAMAYIZ"



Umut'un pozisyonunu da gösterin tüm ülke görsün. Türkiye'nin en iyi hakemi olduğu söyleniyor. Ama bunu nasıl göremez. Bu zamana kadar hakemler hakkında konuşmadım bundan sonra ağzımı kapatmayacağım. Bu şekilde oynayamayız.

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