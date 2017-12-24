Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Kayserispor, Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Mücadeleye etkili başlayan Yeni Malatyaspor, ilk yarının son saniyesinde Boutaib'le öne geçti ve soyunma odasına önde gitti. Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmayınca Malatya ekibi deplasmandan 3 puanda ayrıldı. Bu sonuçla Evkur Yeni Malatyaspor puanını 22'ye yükseltirken, Kayserispor 30 puanda kaldı.

İLK YARIDAN DAKİKALAR



11. dakikada Boutaib’in pasında Murat Yıldırım gelişine sert vuruşunu kaleci Lung kornere çeldi. Kullanılan köşe vuruşunda Meza’nın şutunda top üstten auta çıktı.

20. dakikada Atila Turan’ın pasında topla buluşan Deniz Türüç'ün ceza sahasına girip ortasında Umut Bulut’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç’tan döndü.

22. dakikada ceza sahasına giren Deniz Türüç’ün şutunda top kaleci Ertaç’ta kaldı.

45. dakikada Pereira'nın ortasında ceza sahasında topa iyi yükselen Boutaib'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

53. dakikada Atila Turan’ın pasında Bia’nın şutunda top kaleci Ertaç’tan döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

66. dakikada Şamil’in şutunda top kaleci Ertaç’ta kaldı.

82. dakikada Kana Bıyık’ın ortasında kaleci Ertaç topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

84. dakikada Deniz Türüç’ün şutunda top az farkla auta çıktı.

Kayserispor 0 -1 Evkur Yeni Malatyaspor

Stat: Kadir Has

Hakemler: Ümit Öztürk, Asım Yusuf Öz, Osman Gökhan Bilir

Kayserispor: Lung xx, Lopes xx (Bia dk. 46 x), Umut Bulut xx, Deniz Türüç xx, Mendes xx, Sapunaru xx, Badji xx, Kucher xx (Espinoza dk 80, Kana Bıyık xx, Atila Turan xx, Şamil x (Stojiljkoviç dk. 69 x)

Yedekler: Zülfikar, Levent Gülen, Meleg, Berkant, Erdal

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Pereira xx (Dening dk. 79), Murat xx (Buğra dk. 70), Boutaib xx, Azubuike xx, Sadık, Turgut (Adem dk. 57), Cissokho, Chebake, Aytaç, Meza

Yedekler: Ceddy, Barazite, Eren, Sincere, Ferhat, Murat, Mustafa

Teknik Direktör: Erol Bulut

Gol: Boutaib (dk. 45) (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Şamil, Espinoza (Kayserispor), Chebake, Meza, Aytaç Kara, Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor)