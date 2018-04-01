Göztepe 0-2 Kasımpaşa (Maç özeti)

Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa, ligin flaş ekiplerinden Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren goller 24. dakikada Veysel Sarı ve 90+2'de Trezeguet'ten geldi. Göztepe'de Milos Kosanovic 71. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



42. dakikada Demba Ba'nın ağlara gönderdiği top ise faul gerekçesiyle gol değeri kazanmadı. Evinde 6 maçtır kaybetmeyen Göztepe'nin serisi de bu skorla sona ermiş oldu.



Kasımpaşa puanını 34'e yükseltirken, Sarı-kırmızılar ise 40 puanda kaldı. Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş-Göztepe ve Bursaspor-Kasımpaşa mücadeleleri oynanacak.

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