Göztepe 0-2 Kasımpaşa (Maç özeti)
01 Nisan 2018 | 15:40
Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta maçında Kasımpaşa, Göztepe'yi deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başardı.
Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa, ligin flaş ekiplerinden Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren goller 24. dakikada Veysel Sarı ve 90+2'de Trezeguet'ten geldi. Göztepe'de Milos Kosanovic 71. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
42. dakikada Demba Ba'nın ağlara gönderdiği top ise faul gerekçesiyle gol değeri kazanmadı. Evinde 6 maçtır kaybetmeyen Göztepe'nin serisi de bu skorla sona ermiş oldu.
Kasımpaşa puanını 34'e yükseltirken, Sarı-kırmızılar ise 40 puanda kaldı. Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş-Göztepe ve Bursaspor-Kasımpaşa mücadeleleri oynanacak.
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