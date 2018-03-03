SPOR

Kasımpaşa 1 - 1 Osmanlıspor (Maç özeti)

03 Mart 2018 | 15:31

Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Osmanlıspor 1-1 berabere kaldı.

Kasımpaşa 1 - 1 Osmanlıspor (Maç özeti)

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Osmanlıspor'u Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda ağırladı.
 
Karşılaşmanın 37. dakikasında penaltı kazanan Osmanlıspor Sadeghian'ın beyaz noktadan attığı golle 1-0 öne geçti. Fakat yalnızca 2 dakika sonra Kasımpaşa Ben Youssef ile beraberliği yakaladı. Mücadelenin son bölümünde Kasımpaşa baskısını arttırsa da başka gol sesi çıkmayınca takımlar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
 
Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 30'a yükseltirken,  Osmanlıspor 21. puanını hanesine yazdırdı.

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Kasımpaşa
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