Kasımpaşa 1 - 1 Osmanlıspor (Maç özeti)

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Osmanlıspor'u Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda ağırladı.



Karşılaşmanın 37. dakikasında penaltı kazanan Osmanlıspor Sadeghian'ın beyaz noktadan attığı golle 1-0 öne geçti. Fakat yalnızca 2 dakika sonra Kasımpaşa Ben Youssef ile beraberliği yakaladı. Mücadelenin son bölümünde Kasımpaşa baskısını arttırsa da başka gol sesi çıkmayınca takımlar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.



Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 30'a yükseltirken, Osmanlıspor 21. puanını hanesine yazdırdı.

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