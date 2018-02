Kemal Özdeş görevine nasıl devam ettiğini açıkladı

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Özdeş, oyuna istedikleri gibi başlayamadıklarını dile getirdi.



Pas oyunundan vazgeçmenin kendilerini etkisizleştirdiğini belirten Kemal Özdeş, şöyle konuştu:



"İkinci yarıda ise çok farklı bir oyun oynadık. Daha doğru yerlerde topa sahip olduk. Oyunu kenarlara açarak o bölgelere ekstra oyuncular soktuk. Bu da golü getirdi. Son 10 dakikaya kadar ikinci golü atamamanın sorununu yaşadık. Önemli bir galibiyet aldık. Sezonun ikinci yarısındaki 3 maçın da ikinci yarısında takımım çok iyi futbol oynadı. İlk yarıdan daha nitelikli bir takımım var. 14 hafta sonra kendimize üst sıralarda yer bulacağız diye düşünüyorum."



Özdeş, geçen hafta 2-1 kaybedilen Beşiktaş maçının ardından istifa kararı alması ve sonra yeniden görevine dönmesiyle ilgili soru üzerine ise şunları kaydetti:



"Anlatılacak çok fazla bir şey yok. Kasımpaşa çok güçlü bir aile. Ben 10 takımda antrenörlük ve teknik direktörlük yaptım. Ligde kendi takımında en fazla çalışan üçüncü teknik adamım. Maçtan sonra böyle bir karar aldım. Sayın başkan yurt dışından döndüğünde randevu aldım. Kendisiyle görüştük, görevime devam etme kararı verdi. Ayrılacak olmak bile çok üzücüydü. Dönmek benim için dünyanın en büyük mutluluğu. Taraftarımızı unutmayacağım. Her birine galibiyeti armağan ediyorum."



Öte yandan karşılaşma öncesinde lacivert-beyazlı taraftarlar, teknik direktör Kemal Özdeş'i çiçeklerle karşıladı.



Buruk: "Her şey var ama gol yok"



Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk ise planladıkları her şeyi yaptıklarını ancak golü bulamadıklarını ifade etti.



Rakip kaleye dikine giden futbolcularla Kasımpaşa'yı baskı altına alarak maça başladıklarını dile getiren Buruk, şöyle konuştu:



"Her şey istediğimiz gibi gitti ancak rahat pozisyonları iyi sonlandırmamız gerekiyordu. Son vuruşlarda sorun yaşadık. Her şey var ama gol yok. Rakibimiz bu konuda bizden daha iyiydi. Golü yiyene kadar rakibimiz kaleye yaklaşamadı. Yaptığımız hamlelerle beraberliği kurtarmaya çalıştık ama topu içeriye atmak gerekiyor. Birinin çıkıp bazı maçları kurtarması gerekiyor ama bunu yapamadık."

