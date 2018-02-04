Kasımpaşa 2 - 0 Akhisarspor / Maç özeti

Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda T.M. Akhisarspor'u ağırladı. Mücadelenin ilk yarısında iki takım da tehlikeli ataklar üretti. Fakat ataklar sonuca ulaşmayınca takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti. İkinci yarıda etkisi arttıran Kasımpaşa, 51. dakikada Trezeguet'nin golüyle 1-0 öne geçti. Maç boyu hakimiyeti ele alan ev sahibi ekip, son dakikalarda Trezeguet'yle bir gol daha buldu ve sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 25'e yükseltirken, T.M. Akhisarspor 21 puanda kaldı.

PAYLAŞ