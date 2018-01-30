Kasımpaşa Kemal Özdeş'le yola devam etme kararı aldı

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Beşiktaş'a 2-1 yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş ile maçın ardından yollar ayrılmıştı.



Kasımpaşa Kulübünden yapılan açıklamada, "Teknik sorumlumuz Kemal Özdeş'in kulübümüzden ayrılmasının ardından, yurt dışından dönen Kasımpaşa AŞ Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Turgay Ciner, bugün Kemal Özdeş ile yaptığı görüşmeden sonra, Özdeş'in görevine devam etmesine karar vermiştir." denildi.



Kemal Özdeş, 26 Ocak'ta oynanan Beşiktaş karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında yönetim kurulunun kararıyla görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

PAYLAŞ