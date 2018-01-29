Kasımpaşa'da Sergen Yalçın sesleri

Yunan teknik adam Gekas ve Tayfur Havutçu ile de görüşmeler yapan lacivert beyazlı yöneticiler, favori isimleri olan Sergen Yalçın ile prensip anlaşmasına vardı.



ÜÇ TAKIMDA GÖREV ALDI

Tecrübeli teknik adam daha önce Gaziantepspor, Sivaspor ve Eskişehirspor'da görev yapmıştı. Son görüşmenin ardından Sergen Yalçın'ın hafta sonuna kadar takımın başına geçmesi bekleniyor.

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