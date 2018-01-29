Kasımpaşa'da Sergen Yalçın sesleri
29 Ocak 2018 | 15:07
Beşiktaş yenilgisi sonrası Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Kasımpaşa, Sergen Yalçın ile yola devam edecek gibi görünüyor...
Yunan teknik adam Gekas ve Tayfur Havutçu ile de görüşmeler yapan lacivert beyazlı yöneticiler, favori isimleri olan Sergen Yalçın ile prensip anlaşmasına vardı.
ÜÇ TAKIMDA GÖREV ALDI
Tecrübeli teknik adam daha önce Gaziantepspor, Sivaspor ve Eskişehirspor'da görev yapmıştı. Son görüşmenin ardından Sergen Yalçın'ın hafta sonuna kadar takımın başına geçmesi bekleniyor.
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