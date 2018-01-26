Kemal Özdeş Kasımpaşa'daki görevinden ayrıldığını açıkladı

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, görevinden ayrıldığını açıkladı.



Lacivert-beyazlı takımın Beşiktaş'a 2-1 yenildiği karşılaşmanın ardından basın toplantısında kararını açıklayan Özdeş, Kasımpaşa'nın başında 50. maçına çıktığını belirterek, "Sezon başından beri başkanımızın oynadığımız oyunla ilgili eleştirileri oluyordu. Maçtan sonra da telefonla konuştuk. Bana teşekkür etti. Çok güzel günler geçirdiğime vurgu yaptım. Oyuncularla da konuştum. 'Son konuşmayı yapıyorum' dedim. Başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.



Takımı güvenli bir puanla bıraktığını vurgulayan Özdeş, "Bu da benim için değerli. Kulübümdeki tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kasımpaşa'nın kapısı bana her zaman açık. Umarım yıl sonuna kadar Kasımpaşa aynı kaliteyi üretmeye devam eder." şeklinde görüş belirtti.



Görevinden ayrılmasıyla ilgili ısrarlı soruları yanıtlamaktan kaçınan Kemal Özdeş, " Siz 'görevden alındı' diye yazabilirsiniz." ifadesini kullanmakla yetindi.

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