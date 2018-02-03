Kardemir Karabükspor 1 - 0 Aytemiz Alanyaspor

Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde K. Karabükspor, Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. İlk düdüğü 13:30'da çalınan mücadelenin ilk yarısında iki takım da karşılıklı ataklar geliştirirken gol sesi çıkmadı. Böylece takımlar soyunma odasında golsüz eşitlikle gitti. İkinci yarıda da karşılıklı ataklar devam ederken eşitliği bozan 79. dakikada geldi. Ceza sahası içine gelen topa kafayı vuran Alexe, Karabükspor'u 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Kardemir Karabükspor, Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı. Bu sonuçla Karabükspor puanını 12'ye yükseltirken, Alanyaspor 21 puanda kaldı.

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