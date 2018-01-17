Karabükspor Murat Akın, Yusuf Akbulut, Aican Karadağ ve Leandrinho ile sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, Sakaryaspor'dan Murat Akın, Batman Petrolspor'dan Yusuf Akbulut ve Kastamonuspor 1966'dan Alican Karadağ ile sözleşme imzaladı.



Kulübün Metin Türker Tesisleri'nde düzenlenen törende orta saha oyuncusu Murat Akın ve forvet Yusuf Akbulut 1,5 yıllığına, ön libero Alican Karadağ ise sezon sonuna kadar kendilerini kırmızı-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.



Futbol şube sorumlusu Bülent Toraman, törende yaptığı konuşmada, transfer çalışmalarının devam ettiğini söyledi.



Bugün imza atan oyuncuların çok değerli olduğunu anlatan Toraman, takıma katkı sağlayacaklarına inandıklarını kaydetti.



Leandrinho da imzaladı



Kardemir Karabükspor, Demir Grup Sivasspor forması giyen orta saha oyuncusu 32 yaşındaki Leandrinho ile de 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.





Kulüp binasında düzenlenen imza töreni sonrası açıklama yapan Leandrinho,''Buraya geldiğim için çok mutluyum. Motivasyonum çok yüksek. Takım arkadaşlarımla berabere ligde kalmak için kanımızın son damlasına kadar savaşacağız. Son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmayacağız. Buraya çalışmaya ve oynamaya geldim'' dedi. Taraftarlara da seslenen Leandrinho, ''Çok çalışacağımdan emin olsunlar. Son dakikaya kadar neyim varsa tamamını vereceğimi bilsinler. Buraya çalışan ve savaşan bir oyuncu olarak geldiğimi bilsinler'' diye konuştu.