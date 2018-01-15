Bülent Toraman: 'Galatasaray Çağlar Akbaba için teklif yaptı'

Metin Türker Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Toraman, Antalya'da iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirtti.



Ligin ilk yarısını 9 puanla tamamladıklarını ve bu nedenle radikal kararlar aldıklarını vurgulayan Toraman, "Savaşan bir ekip yapmaya çalışıyoruz. İkinci yarı 17 maç, karşılığında da 51 puan var. 'Savaş' derken, futbol savaşı yapacağız. Burada isimler oynamıyor. Bizim formamız, armamız oynayacak, diye düşünüyorum. Futbolcuları o şekilde motive ediyoruz, hazırlamaya çalışıyoruz. Önümüzdeki Gençlerbirliği maçında nasıl savaşçı bir takım olduğumuzu herkes görecek." ifadelerini kullandı.



Kardemir Karabükspor'un bir değer olduğunu ve bu değere sahip çıkmaları gerektiğini anlatan Toraman, "Kardemir Karabükspor nereye gitse konuşuluyor, bu değeri düşürmeyelim. Bu değer sürekli Süper Lig'de kalsın. Ben taraftarlarıma, futbolcularıma şunu söylüyorum: Mavi ateşimizi Süper Lig'de yakmaya devam mı, değil mi? Bunu hep beraber yapacağız. Bütünlük sağlandığı zaman başarılı oluruz. Bunu başaracağımıza inanıyoruz. Biz çıkacağız, aslanlar gibi mücadelemizi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Toraman, kamp döneminde birkaç hazırlık maçı oynadıklarını hatırlatarak, bu süreçte takımın stoper, ön libero ve santrfor ihtiyacı olduğunu gördüklerini ve yönetim kurulunun bu eksikliklerle ilgili hızlı bir şekilde çalışmaya başladığını aktardı.



Yeni transfer Herve Kage'nin hazırlık maçında sakatlık geçirdiğini belirten Toraman, "Onunla ilgili kamuoyunda kirli bilgiler var. Kage'nin kasığında yırtık var, 3-4 hafta tedavi süreci olacak. Büyük ihtimal Beşiktaş maçına yetişecek. Hazırlık maçında gerçekleşen bir sakatlık. 'Buraya sakat geldi' diye bir durum söz konusu değil." diye konuştu.



Takımdan 7 futbolcunun başka kulüplerle sözleşme imzaladığını ifade eden Toraman, Poko ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini ve oyuncuya birkaç kulübün talip olduğunu kaydetti.



Galatasaray'ın Çağlar teklifi



Toraman, Galatasaray'ın, kaleci Çağlar Şahin Akbaba'yla ilgili kulübe teklifte bulunduğunu belirtti.



Çağlar'ı iyi yerlerde görmek istediklerini vurgulayan Toraman, "Galatasaray'dan bize teklif gelmiştir. Biz kalecimizden memnunuz. Onunla çalışmaya devam ediyoruz. Bir problem yok." diyerek sözlerini tamamladı.

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