Mancini, İtalya'nın yeni hocası oldu

Rusya'daki Dünya Kupası'na katılamayan İtalya'da Gian Piero Ventura'nın yerine teknik direktör arayışı içinde olan İtalya'da federasyon yöneticisi Alessandro Costacurta ve takım direktörü Gabriele Oriali'nin, dün akşam Mancini ile birlikte Roma'da bir araya geldiği belirtildi.
Roberto Mancini, 2013-2014 sezonunda Galatasaray'ın hocalığını yapmış ve Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti.
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