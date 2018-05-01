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Mancini, İtalya'nın yeni hocası oldu

İTALYA HABERLERİ  | 01.05.2018 17:48 | Son Güncelleme

İngiliz merkezli Sky Sports'un haberine göre Roberto Mancini, İtalya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu. Haberde Mancini'nin, 20 Mayıs tarihinden önce İtalya Milli Takımı ile birlikte yeni görevine başlayacağı ifade edildi.

Mancini, İtalya'nın yeni hocası oldu

Rusya'daki Dünya Kupası'na katılamayan İtalya'da Gian Piero Ventura'nın yerine teknik direktör arayışı içinde olan İtalya'da federasyon yöneticisi Alessandro Costacurta ve takım direktörü Gabriele Oriali'nin, dün akşam Mancini ile birlikte Roma'da bir araya geldiği belirtildi.

Roberto Mancini, 2013-2014 sezonunda Galatasaray'ın hocalığını yapmış ve Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti.


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Anahtar Kelimeler:
roberto mancini italya milli takımı Galatasaray

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