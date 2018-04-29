SPOR

Fiorentina 3 - 0 Napoli (Maç özeti)

İTALYA HABERLERİ  | 29.04.2018 21:36 | Son Güncelleme

İtalya Serie A'da şampiyonluk yarışında Juventus'u takibini sürdüren Napoli deplasmanda Fiorentina'ya 3-0 kaybederek ağır bir yara aldı.

Fiorentina 3 - 0 Napoli (Maç özeti)

Fiorentina-Napoli maçının 6. dakikasında Kalidou Koulibaly'nin gördüğü kırmızı kartla konuk Napoli 10 kişi kaldı.

  1. dakikada Giovanni Simeone'nin golüyle Fiorentina, Napoli karşısında 1-0 öne geçti. Devre arasına bu sonuçla girildi. İkinci yarıda 62 ve 90'da Giovanni Simeone'nin golleriyle Fiorentina farkı 3'e çıkardı.

Bu gollerle Giovanni Simeone hat-trick yapmış oldu ve karşılaşma Fiorentina'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bu sonuçla Napoli bitime 3 hafta kala lider Juventus ile puan farkı 4'e yükselirken şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı. Fiorentina ise puanını 54'e yükseltti.

Serie A'da oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Bologna 1 - 2 Milan
Crotone 4 - 1 Sassuolo
Atalanta 3 - 1 Genoa
Benevento 3 - 3 Udinese
Sampdoria 4 - 1 Cagliari
Hellas Verona 1 - 3 SPAL

Erdoğan talimat verdi! AK Parti'de süre uzatıldıErdoğan talimat verdi! AK Parti'de süre uzatıldı
'Artık hepimiz biliyoruz ki AK Parti dönemi bitmiştir''Artık hepimiz biliyoruz ki AK Parti dönemi bitmiştir'
Düğmeye basıldı! Çok sayıda öğretmene gözaltıDüğmeye basıldı! Çok sayıda öğretmene gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
napoli fiorentina serie a

En Çok Okunan Haberler

Osmanlıspor 1 - 4 Başakşehir maç özeti (Puan durumu)

Osmanlıspor 1 - 4 Başakşehir maç özeti (Puan durumu)

Yunanistan'da dikkat çeken Türkiye anketi: Savaş sesleri

Yunanistan'da dikkat çeken Türkiye anketi: Savaş sesleri

Deprem uzmanlarından korkutan uyarı: Bu bir sinyaldi, geliyor!

Deprem uzmanlarından korkutan uyarı: Bu bir sinyaldi, geliyor!

Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray taraftarından Şenol Güneş'e tepki!

Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray taraftarından Şenol Güneş'e tepki!

U21 Ligi'nde Beşiktaş, Galatasaray'la 2-2 berabere kalıp şampiyon oldu!

U21 Ligi'nde Beşiktaş, Galatasaray'la 2-2 berabere kalıp şampiyon oldu!

Cenk Tosun'dan transfer itirafı!

Cenk Tosun'dan transfer itirafı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fiorentina 3 - 0 Napoli (Maç özeti)

Fiorentina 3 - 0 Napoli (Maç özeti)

Benevento 3 - 3 Udinese (Maç özeti)

Benevento 3 - 3 Udinese (Maç özeti)

Futbolu bıraktı, playboy oldu

Futbolu bıraktı, playboy oldu

Igor Tudor, Tolga Ciğerci'yi Udinese'ye istiyor!

Igor Tudor, Tolga Ciğerci'yi Udinese'ye istiyor!

Igor Tudor'un yeni takımı belli oldu

Igor Tudor'un yeni takımı belli oldu

Cengiz Ünder'den Liverpool ve transfer açıklaması!

Cengiz Ünder'den Liverpool ve transfer açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.