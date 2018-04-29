Fiorentina 3 - 0 Napoli (Maç özeti)

Fiorentina-Napoli maçının 6. dakikasında Kalidou Koulibaly'nin gördüğü kırmızı kartla konuk Napoli 10 kişi kaldı.

dakikada Giovanni Simeone'nin golüyle Fiorentina, Napoli karşısında 1-0 öne geçti. Devre arasına bu sonuçla girildi. İkinci yarıda 62 ve 90'da Giovanni Simeone'nin golleriyle Fiorentina farkı 3'e çıkardı.

Bu gollerle Giovanni Simeone hat-trick yapmış oldu ve karşılaşma Fiorentina'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bu sonuçla Napoli bitime 3 hafta kala lider Juventus ile puan farkı 4'e yükselirken şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı. Fiorentina ise puanını 54'e yükseltti.

Serie A'da oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Bologna 1 - 2 Milan

Crotone 4 - 1 Sassuolo

Atalanta 3 - 1 Genoa

Benevento 3 - 3 Udinese

Sampdoria 4 - 1 Cagliari

Hellas Verona 1 - 3 SPAL



