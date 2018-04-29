Fiorentina 3 - 0 Napoli (Maç özeti)

Fiorentina-Napoli maçının 6. dakikasında Kalidou Koulibaly'nin gördüğü kırmızı kartla konuk Napoli 10 kişi kaldı.
Bu gollerle Giovanni Simeone hat-trick yapmış oldu ve karşılaşma Fiorentina'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Bu sonuçla Napoli bitime 3 hafta kala lider Juventus ile puan farkı 4'e yükselirken şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı. Fiorentina ise puanını 54'e yükseltti.
Serie A'da oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:
Bologna 1 - 2 Milan
Crotone 4 - 1 Sassuolo
Atalanta 3 - 1 Genoa
Benevento 3 - 3 Udinese
Sampdoria 4 - 1 Cagliari
Hellas Verona 1 - 3 SPAL
Fenerbahçe'de Dirar kadrodan çıkarıldı
Başbakan Binali Yıldırım müjdeyi verdi
Aziz Yıldırım ve Ali Koç aynı anda kürsüye çıktı
Talisca'nın yerine Paulinho geliyor
Galatasaray'dan derbi öncesi Şenol Güneş sürprizi
Beşiktaşlı Tolgay Arslan'a Marsilya talip oldu
Galatasaray'ın yeni golcüsü Feghouli
Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Marco Polo del Nero'ya ömür boyu men cezası!
Yemen Ekşioğlu'nun cenazesinde gerginlik!
Futbolu bıraktı, playboy oldu
Trabzonspor, FIFA'nın transfer yasağını kaldırdığını açıkladı!
Belçika karıştı: Ünlü kaleci teknik direktörü mahkemeye verdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum